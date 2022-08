Elezioni 2022, tra ‘dimaiani’ e anti-Conte nel M5S è caccia a infiltrati (Di venerdì 12 agosto 2022) (Adnkronos) – Nel Movimento 5 Stelle è partita la caccia agli ‘infiltrati’. A giorni, con ogni probabilità il 16 agosto, si terranno le parlamentarie online per la scelta dei candidati M5S alle prossime politiche. Ma nel frattempo vertici e referenti regionali pentastellati stanno passando al setaccio le quasi 2mila auto-candidature pervenute per scongiurare il rischio di ritrovarsi con delle “brutte sorprese” nelle liste. Sotto la lente di ingrandimento ci sarebbero persone legate in qualche modo alla galassia di Luigi Di Maio: amici o, in alcuni casi, collaboratori dei parlamentari che insieme al titolare della Farnesina hanno abbandonato il Movimento 5 Stelle per confluire in “Impegno Civico”. “Stiamo scandagliando Google, bacheche Facebook… Di tutto”, spiega una fonte parlamentare che sta seguendo da vicino il dossier candidature. “E’ chiaro che ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 12 agosto 2022) (Adnkronos) – Nel Movimento 5 Stelle è partita laagli ‘’. A giorni, con ogni probabilità il 16 agosto, si terranno le parlamentarie online per la scelta dei candidati M5S alle prossime politiche. Ma nel frattempo vertici e referenti regionali pentastellati stanno passando al setaccio le quasi 2mila auto-candidature pervenute per scongiurare il rischio di ritrovarsi con delle “brutte sorprese” nelle liste. Sotto la lente di ingrandimento ci sarebbero persone legate in qualche modo alla galassia di Luigi Di Maio: amici o, in alcuni casi, collaboratori dei parlamentari che insieme al titolare della Farnesina hanno abbandonato il Movimento 5 Stelle per confluire in “Impegno Civico”. “Stiamo scandagliando Google, bacheche Facebook… Di tutto”, spiega una fonte parlamentare che sta seguendo da vicino il dossier candidature. “E’ chiaro che ...

