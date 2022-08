Claudia Gobbato, chi è la deputata della Lega che è rimasta ferita nel lancio di sassi sulla A1 (Di venerdì 12 agosto 2022) Chi è Claudia Gobbato, la deputata della Lega eletta nel 2018 che è stata ferita da uno dei sassi lanciati da un 22enne egiziano in evidente stato di agitazione sulla A1 nella mattinata di venerdì 12 agosto? Tra i 31 feriti accertati riscontrati dai paramedici dopo il lancio di sassi e frammenti di segnaletica avvenuto nella mattinata di venerdì 12 agosto sulla A1, nel tratto tra Lodi e Casalpusterlengo, c’è anche la deputata della Lega Claudia Gobbato. La deputata, 35 anni, era in macchiata con il marito e i figli piccoli che fortunatamente sono rimasti illesi. Gobbato, invece, ha ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 12 agosto 2022) Chi è, laeletta nel 2018 che è statada uno deilanciati da un 22enne egiziano in evidente stato di agitazioneA1 nella mattinata di venerdì 12 agosto? Tra i 31 feriti accertati riscontrati dai paramedici dopo ildie frammenti di segnaletica avvenuto nella mattinata di venerdì 12 agostoA1, nel tratto tra Lodi e Casalpusterlengo, c’è anche la. La, 35 anni, era in macchiata con il marito e i figli piccoli che fortunatamente sono rimasti illesi., invece, ha ...

