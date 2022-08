Calciomercato Inter, si avvicina il difensore: dalla Serie A (Di venerdì 12 agosto 2022) Oggi in un’Intervista l’aveva ribadito fortemente Simone Inzaghi: serve il quinto difensore per sostituire Ranocchia andato al Monza. Marotta in serata sembra essersi avvicinato a regalare al suo allenatore un fidato guerriero per la difesa nerazzurra. Acerbi Lazio Inter Francesco Acerbi punta a essere a breve un calciatore dell’Inter. L’ormai ex Lazio ha dato il suo ok e nei prossimi giorni potrebbe raggiungere la Pinetina per aggregarsi alla squadra. Come riportato da Nicolò Schira negli ultimi giorni di mercato l’Inter chiuderà il colpo così da completare la squadra per il campionato. Il suo compito sarà sicuramente quello di aiutare a rifiatare i tre titolari Bastoni, Skriniar e De vrij e aiutare l’Inter verso l’obbiettivo scudetto. Acerbi negli ultimi ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 12 agosto 2022) Oggi in un’vista l’aveva ribadito fortemente Simone Inzaghi: serve il quintoper sostituire Ranocchia andato al Monza. Marotta in serata sembra essersito a regalare al suo allenatore un fidato guerriero per la difesa nerazzurra. Acerbi LazioFrancesco Acerbi punta a essere a breve un calciatore dell’. L’ormai ex Lazio ha dato il suo ok e nei prossimi giorni potrebbe raggiungere la Pinetina per aggregarsi alla squadra. Come riportato da Nicolò Schira negli ultimi giorni di mercato l’chiuderà il colpo così da completare la squadra per il campionato. Il suo compito sarà sicuramente quello di aiutare a rifiatare i tre titolari Bastoni, Skriniar e De vrij e aiutare l’verso l’obbiettivo scudetto. Acerbi negli ultimi ...

DiMarzio : #Calciomercato | @Inter, contatti con il @SassuoloUS per #Casadei. Per la difesa obiettivo #Akanji, idea #Acerbi ??… - Gazzetta_it : #Inter idea #Todibo Il miracolato che sognava #Pirlo ma è diventato #ThiagoSilva #calciomercato - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @Inter, gli occhi di #Chelsea, #Nizza e #Sassuolo su #Casadei - FraLauricella : RT @FraLauricella: ??#Calciomercato #Inter ??#SportMediaset Rilancio del #Chelsea per #Casadei: offerta da 15 milioni. Altro ossigeno che… - SpazioInter : Calciomercato Inter, in arrivo il nuovo rinforzo per la difesa: dalla Serie A - -