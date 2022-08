Atp Montreal | Sinner perde contro Carreno Busta | gli highlights

(Di venerdì 12 agosto 2022) Niente da fare per Jannik, che dice addio al torneo Masters 1000 di, in Canada, sconfitto negli ottavi di finale dallo spagnolo ...

SkySport : ULTIM'ORA TENNIS ATP 1000 Montreal, #Sinner agli ottavi Battuto il francese Mannarino 2-6, 6-4, 6-2 #SkySport… - Agenzia_Ansa : Jannik Sinner è stato eliminato agli ottavi del torno Atp di Montreal. Fuori a Toronto anche la Giorgi #ANSA - infoitsport : DIRETTA CANADIAN OPEN 2022/ Atp Montreal-Wta Toronto video - infoitsport : ATP Montreal 2022, Jannik Sinner sbaglia troppo e si arrende a Carreño Busta negli ottavi di finale - CatenaccioIl : RT @SLaFirmadelloS_: Caos e spettacolo a Montreal - Il Catenaccio - Web Magazine Sportivo #tennis #atp #atpmasters1000 #atpmasters1000montr… -

Niente da fare per Jannik Sinner, che dice addio al torneo Masters 1000 di, in Canada, sconfitto negli ottavi di finale dallo spagnolo ...Tennis L'diè senza dubbio il torneo delle sorprese e, osservando alcuni dati, dei record. In Canada si sono verificate alcune situazioni mai accadute prima o che non si registravano da tantissimo ...Brutta prestazione di Jannik Sinner che saluta l'Atp di Montreal agli ottavi per mano dello spagnolo Carreno-Busta ...All'ATP 1000 di Montreal Jannik Sinner si arrende agli ottavi e in due set contro lo spagnolo Pablo Carreno Busta (6-2, 6-4), che passa così ai quarti; al prossimo turno troverà il britannico Jack Dra ...