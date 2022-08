Xi in partenza per Riad, dopo Biden (Di giovedì 11 agosto 2022) Secondo le informazioni diffuse dal Guardian, in Arabia Saudita sarebbe già in corso la preparazione di un ricevimento di altissimo livello per accogliere il leader cinese Xi Jinping, che – stando alle informazioni del quotidiano inglese – dovrebbe recarsi a Riad la prossima settimana. Un portavoce del ministero degli Esteri cinese ha dichiarato giovedì di non avere informazioni da offrire al momento, quando gli è stato chiesto di commentare la notizia. È probabile che la visita sia in fase di pianificazione, ma è possibile che non sia con tempi così stretti. Xi ha rinviato molti appuntamenti in persona, evitando contatti diretti, seguendo la politica “zero Covid” cinese. Ora, mentre le misure si stanno allentando in Cina, è previsto che riprenda le attività di visita e viaggi all’estero. Se l’Arabia Saudita fosse una delle prima delle prime tappe, confermerebbe ... Leggi su formiche (Di giovedì 11 agosto 2022) Secondo le informazioni diffuse dal Guardian, in Arabia Saudita sarebbe già in corso la preparazione di un ricevimento di altissimo livello per accogliere il leader cinese Xi Jinping, che – stando alle informazioni del quotidiano inglese – dovrebbe recarsi ala prossima settimana. Un portavoce del ministero degli Esteri cinese ha dichiarato giovedì di non avere informazioni da offrire al momento, quando gli è stato chiesto di commentare la notizia. È probabile che la visita sia in fase di pianificazione, ma è possibile che non sia con tempi così stretti. Xi ha rinviato molti appuntamenti in persona, evitando contatti diretti, seguendo la politica “zero Covid” cinese. Ora, mentre le misure si stanno allentando in Cina, è previsto che riprenda le attività di visita e viaggi all’estero. Se l’Arabia Saudita fosse una delle prima delle prime tappe, confermerebbe ...

