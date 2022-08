Un posto al sole: tra Raffaele e Ornella arriva la pace ma.. (Di giovedì 11 agosto 2022) Serena ha scoperto che Manuela ha preso il posto di Micaela. La Cirillo è però costretta a reggere il gioco alla sorella ma fino a quando? Una nuova puntata attende i fan di Un posto al sole. Le anticipazioni ci fanno sapere che Marina e Roberto sono tornati insieme ma qualcosa la spaventa. Il Ferri ha deciso di vivere insieme alla sua donna e di trasferirsi a palazzo Palladini. La Giordano è spaventata dal fatto che possa lasciarla di nuovo. Raffaele e Ornella insieme (web)Intanto, Nunzio continua la sua ricerca su Chiara. Pur di trovarla è disposto a tutto e per trovare i soldi per pagare un investigatore ha rispolverato un suo vecchio e pericoloso talento. Franco per questo motivo è molto preoccupato. Silvia e Giancarlo con imbarazzo rivelano a Michele quali sono ... Leggi su formatonews (Di giovedì 11 agosto 2022) Serena ha scoperto che Manuela ha preso ildi Micaela. La Cirillo è però costretta a reggere il gioco alla sorella ma fino a quando? Una nuova puntata attende i fan di Unal. Le anticipazioni ci fanno sapere che Marina e Roberto sono tornati insieme ma qualcosa la spaventa. Il Ferri ha deciso di vivere insieme alla sua donna e di trasferirsi a palazzo Palladini. La Giordano è spaventata dal fatto che possa lasciarla di nuovo.insieme (web)Intanto, Nunzio continua la sua ricerca su Chiara. Pur di trovarla è disa tutto e per trovare i soldi per pagare un investigatore ha rispolverato un suo vecchio e pericoloso talento. Franco per questo motivo è molto preoccupato. Silvia e Giancarlo con imbarazzo rivelano a Michele quali sono ...

