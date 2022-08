Traffico Roma del 11-08-2022 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 11 agosto 2022) LuceverdeBentrovati a questo aggiornamento una buona giornata da Simona Cerchiara riaperta via dell’ Aurelia Antica tra la via Aurelia è il video per via della Pisana chiusa da ieri a causa di un incendio gli auguri di ripristino della strada della riapertura erano in programma tra oggi e domani intanto sulle strade diilscorre senza difficoltà di rilievo poche le auto in circolazione difficoltà invece al momento per chi si muove con la metro a per un inconveniente tecnico abbiamo rallentamenti tra le stazioni di Battistini e Flaminio ancora per quanto riguarda il trasporto pubblico sulla via Prenestina al lavori sulle linee dei tram pertanto le 5:14 sono sostituite da bus mentre i tram della linea 19 viaggiano soltanto tra piazza Risorgimento e Porta Maggiore e con questo al momento è tutto dettagli di queste di ...