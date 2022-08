Il carcere che uccide: “Un detenuto su tre non dovrebbe essere lì” (Di giovedì 11 agosto 2022) Il suicidio della ragazza di 27 anni nella prigione di Montorio è il 49esimo da gennaio: cifre e cause del fallimento Leggi su repubblica (Di giovedì 11 agosto 2022) Il suicidio della ragazza di 27 anni nella prigione di Montorio è il 49esimo da gennaio: cifre e cause del fallimento

marcocappato : Il dibattito su chi e cosa è fascista imperversa. Provo anche io con degli esempi: Fascista è la legge (del 1930)… - marcocappato : Questa è la frontiera tra Svizzera e Italia. Domattina a Milano mi autodenuncerò per l'aiuto che ho fornito alla si… - fanpage : Nevruz Hodo, papà di Donatella, la detenuta 27enne che si è suicidata nei giorni scorsi in carcere ha replicato con… - Filipporampa4 : RT @rubio_chef: Per gli uomini invece tutta vita. Il carcere è una merda per tutti. Andrebbe distrutto e rivisto il modo di contenere ed ev… - rosemancaa : RT @Robert46268422: Almeno non ditelo, no ? E ora che succederà ? Io penso che il CARCERE non basti a questi STRONZI. -