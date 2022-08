Edo De Laurentiis | “Il mercato chiude a settembre | servono altre due pedine”

Officialsscn26 : ?? Edo De Laurentiis: “#Navas? Tutti sanno che è un portiere forte che ha vinto tanti trofei. Il mercato è aperto fi… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: IL VICEPRESIDENTE - Edo De Laurentiis: 'Navas è molto forte ma parliamo con tanti club, cerchiamo un attaccante ed un p… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: IL VICEPRESIDENTE - Edo De Laurentiis: 'Navas è molto forte ma parliamo con tanti club, cerchiamo un attaccante ed un p… - apetrazzuolo : IL VICEPRESIDENTE - Edo De Laurentiis: 'Navas è molto forte ma parliamo con tanti club, cerchiamo un attaccante ed… - napolimagazine : IL VICEPRESIDENTE - Edo De Laurentiis: 'Navas è molto forte ma parliamo con tanti club, cerchiamo un attaccante ed… -

IlNapolista

OppureDe, vicepresidente del club, sempre al seguito degli azzurri: che ne penserebbe papà Aurelio Ma, ovviamente, i dirigenti del Napoli sono tanti. In ogni caso la chicca di ...OppureDe, vicepresidente del club, sempre al seguito degli azzurri: che ne penserebbe papà Aurelio Ma, ovviamente, i dirigenti del Napoli sono tanti. In ogni caso la chicca di ... Edo De Laurentiis: «Keylor è fortissimo, ha vinto molto. Cerchiamo un attaccante e un portiere» - ilNapolista Edoardo De Laurentiis, vicepresidente del Napoli, ha parlato in esclusiva alla tv del Costarica Teletica.com di Keylor Navas: "Il mondo sa che Keylor è un portiere molto forte che ha vinto molti campi ...Edo De Laurentiis, vice presidente del Napoli, ha parlato del mercato in entrata del club campano individuando i prossimi obiettivi.