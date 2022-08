Castelleone (Cremona), lite in un bar finisce nel sangue: ucciso un 40enne (Di giovedì 11 agosto 2022) commenta Un uomo di 40 anni , Giovanni Senatore, è morto in ospedale dopo essere stato accoltellato durante una lite fuori da un bar a Castelleone, nel Cremonese. L'aggressore, il 33enne Mauro Mutigli,... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 11 agosto 2022) commenta Un uomo di 40 anni , Giovanni Senatore, è morto in ospedale dopo essere stato accoltellato durante unafuori da un bar a, nel Cremonese. L'aggressore, il 33enne Mauro Mutigli,...

infoitinterno : Castelleone (Cremona), Giovanni Senatore accoltellato a morte fuori da un bar durante la festa del paese - bizcommunityit : Omicidio Castelleone, Giovanni Senatore ucciso a coltellate a festa di artisti di strada - Profilo3Marco : RT @rtl1025: ?? Accoltellato ieri sera durante una lite fuori da un bar a #Castelleone, in provincia di Cremona, un 40enne residente in pae… - AntonellaNesto1 : RT @rtl1025: ?? Accoltellato ieri sera durante una lite fuori da un bar a #Castelleone, in provincia di Cremona, un 40enne residente in pae… -