Ultime Notizie – Elezioni 2022, rebus liste nel centrodestra (Di mercoledì 10 agosto 2022) Nel centrodestra manca solo l’ok dei leader ai 15 punti del programma, mentre sui seggi resta da capire ancora a chi andranno la quindicina di collegi uninominali in quota alle 4 formazioni centriste (Udc-Ci-Nci-Iac). Ma il tema clou resta quello delle liste: la Lega fa sapere che il dossier è in mano a Salvini, che chiuderà sui nomi da presentare al seggio “solo dopo Ferragosto“. Per Forza Italia la notizia del giorno arriva da Silvio Berlusconi che conferma: “Mi candiderò al Senato”. Per il resto il partito sta in alto mare: “I posti sono pochi e la situazione non è semplice”, trapela. Vale a dire troppe richieste arrivate sul tavolo e molti saranno scontentati, con buona pace di tanti. Giorgia Meloni ha aperto a nomi tecnici, spiegando che un suo eventuale governo “potrebbe avvalersi, se necessario, di competenze che non vengano dalla politica di ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 10 agosto 2022) Nelmanca solo l’ok dei leader ai 15 punti del programma, mentre sui seggi resta da capire ancora a chi andranno la quindicina di collegi uninominali in quota alle 4 formazioni centriste (Udc-Ci-Nci-Iac). Ma il tema clou resta quello delle: la Lega fa sapere che il dossier è in mano a Salvini, che chiuderà sui nomi da presentare al seggio “solo dopo Ferragosto“. Per Forza Italia la notizia del giorno arriva da Silvio Berlusconi che conferma: “Mi candiderò al Senato”. Per il resto il partito sta in alto mare: “I posti sono pochi e la situazione non è semplice”, trapela. Vale a dire troppe richieste arrivate sul tavolo e molti saranno scontentati, con buona pace di tanti. Giorgia Meloni ha aperto a nomi tecnici, spiegando che un suo eventuale governo “potrebbe avvalersi, se necessario, di competenze che non vengano dalla politica di ...

