Napoli - Non decolla la vendita degli abbonamenti, raggiunta quota 5000 tessere (Di mercoledì 10 agosto 2022) Finora sono stati venduti 5000 abbonamenti per il Napoli, dato non entusiasmante a pochi giorni dall'inizio del campionato. Ecco gli abbonamenti venduti ad oggi in Serie A squadra per squadra : INTER : 41.000 MILAN : 40.500 ROMA : 36.000 LAZIO : 21.600 FIORENTINA : 20.500 JUVENTUS : 20.200 LECCE : 19.750 ATALANTA : 13.200 SAMPDORIA : 13.000 BOLOGNA : 12.100 UDINESE : 10.500 VERONA : 10.200 SALERNITANA : 6.600 Napoli : 5.000 SPEZIA : 4.200 MONZA : 4.000 EMPOLI : 3.900 TORINO : 3.900 SASSUOLO : 3.000 CREMONESE : 2.600

