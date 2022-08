Sonic 3 | Paramount sposta la data d' uscita | andrà contro Avatar 3!

(Di martedì 9 agosto 2022)3 arriverà nei cinema alla velocità della luce... E si ritroverà a fronteggiare qualcos'altro di blu:3! Nel 2024 il blu potrebbe seriamente diventare il vostro colore preferito:3 arriverà nelle sale in tempo per contrarsi al botteghino con il terzo capitolo della saga di, come svela ladi! I fan dei film tratti dal popolare videogioco hanno ricevuto l'interessante aggiornamento grazie a un post sui social del doppiatore del protagonista nella versione originale. Sembra proprio che il campo di battaglia dell'intrattenimento natalizio nel 2024 si tingerà tutto di blu. "Buone vacanze!!!3 arriverà sul grande schermo il 20 dicembre 2024!!! Ah!!!" scrive infatti Ben Schwartz, il doppiatore dial cinema …

