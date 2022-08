Serena Williams dice addio al tennis: il ritiro dopo lo US Open. “Devo scoprire un’altra me”: ecco le sue parole (Di martedì 9 agosto 2022) Serena Williams si ritira. Ad annunciarlo è stata la stessa tennista con un lungo articolo nell’ultimo numero di Vogue al quale sul proprio profilo Instagram ha aggiunto. “Arriva il momento in cui dobbiamo decidere di muoverci in una direzione diversa”, ha scritto nel post. “Un momento sempre difficile quando ami qualcosa così tanto. Mio Dio, mi piace il tennis. Ma ora è iniziato il conto alla rovescia. Devo concentrarmi sull’essere una mamma, sui miei obiettivi spirituali e scoprire finalmente un’altra, eccitante Serena. Mi godrò queste prossime settimane”. L’addio ufficiale lo darà al termine degli US Open in programma da lunedì 29 agosto a domenica 11 settembre. In carriera la statunitense ha vinto 73 titoli in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 agosto 2022)si ritira. Ad annunciarlo è stata la stessata con un lungo articolo nell’ultimo numero di Vogue al quale sul proprio profilo Instagram ha aggiunto. “Arriva il momento in cui dobbiamo decidere di muoverci in una direzione diversa”, ha scritto nel post. “Un momento sempre difficile quando ami qualcosa così tanto. Mio Dio, mi piace il. Ma ora è iniziato il conto alla rovescia.concentrarmi sull’essere una mamma, sui miei obiettivi spirituali efinalmente, eccitante. Mi godrò queste prossime settimane”. L’ufficiale lo darà al termine degli USin programma da lunedì 29 agosto a domenica 11 settembre. In carriera la statunitense ha vinto 73 titoli in ...

