Morgan scrive i discorsi di Giorgia Meloni? Arrivano i chiarimenti di lei (Di martedì 9 agosto 2022) «Ho scritto personalmente a Giorgia Meloni le mie critiche pesanti al programma del suo partito. Ho letto per caso quel programma e ho fatto le mie contestazioni via WhatsApp, dicendole che il vocabolario usato è fondamentale e che i “manganelli verbali” non pagano. Adesso la finirete di dire stronz…?». Queste le parole che Morgan ha usato con l’«Adnkronos» per chiarire le ragioni del suo scambio di messaggi telefonici con la leader di FdI. In un’intervista concessa a «Rtl 102.5» anche l’aspirante premier ha parlato del dialogo con l’artista. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> Luigi Di Maio, bufera social dopo l’addio al M5S: cos’è successo «Non voterò per la Meloni, sono un anarchico», ha detto Morgan, che però ha voluto sentirla proprio perché «è molto meno snob degli ... Leggi su tvzap (Di martedì 9 agosto 2022) «Ho scritto personalmente ale mie critiche pesanti al programma del suo partito. Ho letto per caso quel programma e ho fatto le mie contestazioni via WhatsApp, dicendole che il vocabolario usato è fondamentale e che i “manganelli verbali” non pagano. Adesso la finirete di dire stronz…?». Queste le parole cheha usato con l’«Adnkronos» per chiarire le ragioni del suo scambio di messaggi telefonici con la leader di FdI. In un’intervista concessa a «Rtl 102.5» anche l’aspirante premier ha parlato del dialogo con l’artista. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> Luigi Di Maio, bufera social dopo l’addio al M5S: cos’è successo «Non voterò per la, sono un anarchico», ha detto, che però ha voluto sentirla proprio perché «è molto meno snob degli ...

AlvisiConci : RT @assurdistan: #Morgan non scrive i discorsi della #Meloni. Altrimenti parlerebbe di #Bugo. - assurdistan : #Morgan non scrive i discorsi della #Meloni. Altrimenti parlerebbe di #Bugo. - infoitinterno : Giorgia Meloni: qualche messaggino, ma Morgan non scrive il programma FdI - haveyouwornwigs : Se non fosse che a rimetterci siamo noi questa è la campagna elettorale più epica degli ultimi anni... fra quei due… - giulianobrenna : RT @Nanoalto: La #Meloni 'Con #Morgan ci scambiamo sms, ma non scrive lui il programma di FdI'. Ah quindi non ha nemmeno la scusa che il pr… -