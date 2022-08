“Io so cosa sta facendo”. Ilary Blasi, succede dopo la separazione: Signorini è l’unico a dirlo (Di martedì 9 agosto 2022) Nelle ultimissime ore, una notizia bomba ha letteralmente incendiato gli animi degli abitanti della Capitale e del Paese intero. Secondo il Corriere della Sera, la nuova fiamma 34enne di Francesco Totti, già madre di due figli di 10 ed 8 anni, Noemi Bocchi, potrebbe essere incinta. Ed intanto Alfonso Signorini ha rintracciato Ilary Blasi. Che dire, se così fosse, questa notizia avrebbe il peso di una vera e propria bomba. Per oltre 17 anni Francesco Totti ed Ilary Blasi hanno incarnato l’immagine della famiglia perfetta, pura, indissolubile. Un simbolo crollato lo scorso luglio con la conferma della rottura. Ora la voce su Noemi Bocchi e Alfonso Signorini pensa alla collega. Ilary Blasi dopo la separazione: ... Leggi su tuttivip (Di martedì 9 agosto 2022) Nelle ultimissime ore, una notizia bomba ha letteralmente incendiato gli animi degli abitanti della Capitale e del Paese intero. Secondo il Corriere della Sera, la nuova fiamma 34enne di Francesco Totti, già madre di due figli di 10 ed 8 anni, Noemi Bocchi, potrebbe essere incinta. Ed intanto Alfonsoha rintracciato. Che dire, se così fosse, questa notizia avrebbe il peso di una vera e propria bomba. Per oltre 17 anni Francesco Totti edhanno incarnato l’immagine della famiglia perfetta, pura, indissolubile. Un simbolo crollato lo scorso luglio con la conferma della rottura. Ora la voce su Noemi Bocchi e Alfonsopensa alla collega.la: ...

