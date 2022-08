Nucleare Iran | l’Ue lascia i colloqui di Vienna | “Prodotto un testo non rinegoziabile” Teheran frena | “Non siamo al punto di finalizzare”

(Di lunedì 8 agosto 2022) Quello dell’Unione europea assomiglia a un ultimatum. Manon sembra avere intenzione di cedere alle pressioni di Bruxelles e Washington. Si allontana la possibilità di giungere a un nuovo accordo trae l’suldella Repubblica Islamica, dopo che oggi i negoziatori europei hanno presentato quello che hanno definito un “finale” aidiper cercare di rimettere in pista un accordo sullo stop all’arricchimento dell’uranioiano, dopo che Donald Trump, tra i primi atti del suo mandato, aveva deciso di stracciare l’intesa raggiunta dal suo predecessore, Barack Obama, facendo di fatto ripartire la corsa degli ayatollah allo sviluppo. Secondo un funzionario europeo, che parla in ...

19.00,Borrell:negoziato il possibile "I negoziatori hanno utilizzato questi giorni di colloqui di prossimità tra Stati Uniti eper mettere a punto e affrontare,con aggiustamenti tecnici, una ...A metà luglio Kamal Kharrazi, consigliere dell'ayatollah Khamenei, Guida suprema del Paese, aveva già fatto sapere che 'l'ha la capacità tecnica per costruire una bombama non c'è stata ...Le trattative sembrava che fossero a un punto morto e invece oggi è stata annunciata la svolta. Secondo il commissario Josep Borrell c’è un «testo definitivo» che non sarà più negoziato e che attende ...Il vertice sul nucleare in Iran si è concluso dopo 4 giorni di colloqui a Vienna: c'è il testo finale messo a punto dai negoziatori che ora dovrà essere firmato. Così l'Alto rappresentante Ue per la p ...