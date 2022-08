Brasile choc, ucciso Leandro Lo, campione del mondo di jiu-jitsu: un poliziotto gli ha sparato in testa (Di lunedì 8 agosto 2022) Uno dei più grandi campioni di jiu-jitsu del Brasile di tutti i tempi, Leandro Lo, è morto dopo essere stato colpito alla testa da un proiettile in testa in un club di San Paolo.... Leggi su ilmattino (Di lunedì 8 agosto 2022) Uno dei più grandi campioni di jiu-deldi tutti i tempi,Lo, è morto dopo essere stato colpito allada un proiettile inin un club di San Paolo....

