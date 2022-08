Bayern Monaco | Salihamidzic | 'Ora non ci si nasconde più dietro Lewandowski | tutti più responsabili'

Gaetano108 : @jordancs580 De jong vuole il Bayern monaco - RBLXPlayer12 : @SassuoloUS Vi ricordo che kostic ha salutato l'eintracht subendo una goleada dal bayern monaco... - Franciwinwar : @MaQualeFrizione @vendievattene @SassuoloUS HAHAHAHAHA vinsz è come kostic contro il bayern monaco giocava per gioc… - ErricoLaPorta : @Marcello_Fsc Kostic ha giocato contro il Bayern Monaco è in trattativa con la Juve, dipende dalla società - junews24com : De Ligt Bayern Monaco, Nicolodi: «Un peccato, ma certi difensori…» - -

Ile la città disignificano molto per me, le mie due figlie sono nate lì e abbiamo salutato tutti. Quello che abbiamo vissuto insieme in otto anni nessuno può portarcelo via, il...Robert Lewandowski torna a parlare del suo passaggio dalal Barcellona: le dichiarazioni dell'attaccante Ai microfoni di Sport1, Robert Lewandowski è tornato a parlare del trasferimento al Barcellona. BARCELLONA - "È stato incredibile! Non mi ...La Juventus è sempre più vicina a Filip Kostic, il centrocampista serbo è ormai il primo obiettivo della società bianconera ...Lo dice il nuovo attaccante del Barcellona Robert Lewandowski nel corso di un'intervista a Sport1. "Il Bayern e la città di Monaco significano molto per me, le mie due figlie sono nate lì e abbiamo ...