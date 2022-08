Tragico schianto autostradale | 3 vittime | in carcere una ragazza | guidava ubriaca

infoitinterno : Tragico schianto in moto nel Ravennate, muore un 44enne di Argenta - Ca5Anteprima : Calcio a 5 Anteprima - Tragico schianto sull'autostrada, due le vittime: perde la vita Peppe Armenio, giocatore del… - GDS_it : Un giovane di 27 anni, sposato e con un bimbo piccolissimo, è morto la scorsa notte a Castelvetrano in un incidente… - SanMarino_RTV : #Pinarella #Cervia tragico schianto nella notte - news_bologna : Tragico schianto nella notte: tre morti a Pinarella di Cervia -

Estense.com

Folla, voci, risate, poi il rombo del motore e lo. Tutto è cambiato in una frazione di secondo. Romeo Golia, 11 anni, era in compagnia della ... Ilinvestimento è avvenuto venerdì sera ...Folla, voci, risate, poi il rombo del motore e lo. Tutto è cambiato in una frazione di secondo. Romeo Golia, 11 anni, era in compagnia della ... Ilinvestimento è avvenuto venerdì sera ... Tragico schianto in moto nel Ravennate, muore un 44enne di Argenta | estense.com Ferrara Tragico incidente in via San Mauro, a Solarolo. L’uomo, Matteo Trentini, risiedeva a Filo di Argenta ma lavorava alla General Cavi di Lavezzola. Alla guida della vettura una donna di 41 anni di Bagnar ...Le vittime sono un 39enne di Forlì, Luca Rosaldi, che guidava uno scooter di grossa cilindrata subito dietro alla Panda. La giovane si trova piantonata in ospedale a Cesena in attesa dei domiciliari i ...