Marco Masini torna sul palco | da settembre in tour con “T’innamorerai di noi “ Tutte le date

(Di domenica 7 agosto 2022) Partirà adi noi – Oltre 30 anni insieme”. È il nuovodi, che vedrà impegnato l’artista fino al 2023. Si tratta di show nati dall’esigenza didi ringraziare il proprio pubblico per gli oltre 30 anni trascorsi insieme. «Innamorati gli uni degli altri. Sono stati due anni di silenzio, separazione e lontananza. Ma adesso siamoti a innamorarci», commenta. «Quello che sento e vedo tra di noi è questo: un continuo innamoramento. Non solo l’uno dell’altro, ma anche del cantare insieme la vita e innamorarci insieme di essa».e il brano “” Il titolo delrappresenta «un po’ questo ...

Adoir8_ : @audelss @DomPepeLiberato più sfiga di Marco Masini - LeoganeMickael : Marco Masini - Vaffanculo (Videoclip) - radiocalabriafm : MARCO MASINI - CHE GIORNO E' - biforuta_ : @nonpiufake sono molto arrabbiato con marco masini - Guki_0 : Irene Grandi cos'altro? ?? un esempio da seguire, lei, Marco Masini e altri hanno fatto della musica la loro vita p… -

Un evento sostenuto dall'amministrazione comunale e dalle associazioni di volontari del territorio e per il quale si sono spesi testimonial come Giorgio Panariello,, Paolo Bettini, ...Il cantantemi ha fatto avere un biglietto per assistere a un suo spettacolo a Padova. Ma spesso rimangono episodi. Che cosa farà Voglio lottare per loro, per tutti i disabili. È questo ...Partirà a settembre “T’innamorerai di noi – Oltre 30 anni insieme”, il nuovo tour di MARCO MASINI, che vedrà impegnato l’artista fino al 2023: degli show nati dall’esigenza di Marco di ringraziare il ...Festa memorabile a tema anni ’70-’80 per la mora, scatenata col marito La costumista felice al suo compleanno insieme agli amici di una vita Francesca Vaccaro celebra i suoi 50 anni con un party incan ...