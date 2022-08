Alizé Piana e l’impresa impossibile: in 13 mesi dall’auto in fiamme all’oro mondiale nel wakeboard (Di domenica 7 agosto 2022) La 19enne di Lecco ha vinto il titolo junior superando Usa e Australia. Ad aprile 2021 la vettura da rally del padre ha preso fuoco: coma e ustioni di terzo grado. «Dicevano che non avrei più potuto allenarmi. Sono orgogliosa di me» Leggi su corriere (Di domenica 7 agosto 2022) La 19enne di Lecco ha vinto il titolo junior superando Usa e Australia. Ad aprile 2021 la vettura da rally del padre ha preso fuoco: coma e ustioni di terzo grado. «Dicevano che non avrei più potuto allenarmi. Sono orgogliosa di me»

