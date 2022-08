Tuttosport – Radonjic deve accendere la luce

Leggi su justcalcio

(Di sabato 6 agosto 2022) 2022-08-06 09:05:00 Non lascia di certo indifferenti l’ultima news di: TORINO – Nel corso degli anni, per scelta o per necessità, la Coppa Italia è divenuta per lo più la vetrina delle seconde linee, almeno fino a quando il tabellone non si allinea alle semifinali e nell’aria inizia a diffondersi il profumo di un trofeo. Il Torino, questa sera all’esordio stagionale nei trentaduesimi di finale contro il Palermo, non farà eccezione a quella che è diventata quasi una regola. E non lo farà per scelta, Juric. Bensì per necessità. Perché l’organico nelle mani del tecnico croato è ampiamente incompleto e, per di più, ammaccato da qualche acciacco di troppo nel corso del precampionato. Così, a una settimana soltanto dall’inizio della Serie A, saranno numerose le seconde linee in campo nella prima uscita al Grande Torino. O meglio: l’undici iniziale sarà infarcito ...