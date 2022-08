sportli26181512 : Spezia, Gotti: 'Maggiore fuori non per scelta tecnica...': Luca Gotti, allenatore dello Spezia, ha parlato nel post… - milansette : Spezia, Gotti: 'Mercato fatto al 50%'. Tra i liguri figurano Caldara e D. Maldini #acmilan #rossoneri - sportli26181512 : Spezia, Gotti: 'Mercato fatto al 50%'. Tra i liguri figurano Caldara e D. Maldini: (ANSA) - LA SPEZIA, 05 AGO - 'La… - zazoomblog : Spezia Gotti: «Maggiore? Problema tra il club e il suo entourage» - #Spezia #Gotti: #«Maggiore? #Problema - GazzettadellaSp : Spezia-Como, Mister Gotti: 'Vittoria importante ma dobbiamo continuare a lavorare -

TUTTO mercato WEB

... [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Coppa Italia", "item": "https://www.itasportpress.it/coppa - italia/" } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "su Maggiore: '...... con il caso relativo a Maggiore scoppiato in Coppa Italia: ecco le parole disull'argomento Il caso Maggiore fa preoccupare lo, ecco le parole dinella conferenza stampa post ... LIVE TMW - Spezia, Gotti: "Contenti per aver superato il turno. Maggiore Discussione con l'entourage" Aumentano le pretendenti per il capitano dello Spezia Giulio Maggiore. Dopo le voci che vedevano il Torino molto interessato al classe 1998, anche la Salernitana si sarebbe fatta viva, secondo quanto ...(ANSA) - LA SPEZIA, 05 AGO - "La Coppa Italia è un test importante per verificare tante cose. Metteremo in campo la squadra più competitiva possibile, ma lo Spezia che scende ...