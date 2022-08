MotoGp Gran Bretagna, pole di Zarco davanti a Vinales. Miracolo Espargaro: è sesto dopo un terribile high side (Di sabato 6 agosto 2022) Il giro più veloce a Silverstone lo firma Johann Zarco. È la sua Ducati a conquistare la pole position del Gp di Gran Bretagna, davanti a un’altra sorpresa: un Maverick Vinales tornato più in palla che mai dopo la sosta. Il vero Miracolo però lo fa il suo compagnia in Aprilia, Aleix Espargaro: lo spagnolo sembrava dover addirittura saltare qualifiche e gara dopo il terribile high side subito durante le ultime prove. Invece è tornato in sella alla moto che lo aveva disarcionato solo qualche minuto prima e ha firmato un giro che vale la sesta piazza sulla griglia di partenza. Il francese del team Pramac ha dato una lezione a tutti sul giro secco, rifilando un decimo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 6 agosto 2022) Il giro più veloce a Silverstone lo firma Johann. È la sua Ducati a conquistare laposition del Gp dia un’altra sorpresa: un Mavericktornato più in palla che maila sosta. Il veroperò lo fa il suo compagnia in Aprilia, Aleix: lo spagnolo sembrava dover addirittura saltare qualifiche e garailsubito durante le ultime prove. Invece è tornato in sella alla moto che lo aveva disarcionato solo qualche minuto prima e ha firmato un giro che vale la sesta piazza sulla griglia di partenza. Il francese del team Pramac ha dato una lezione a tutti sul giro secco, rifilando un decimo ...

PaoloBMb70 : RT @SkySportMotoGP: ?? JOHANN IN POLE POSITION ???? Aleix sesto tempo dopo la caduta nelle FP4 I RISULTATI ? - F1ingenerale_ : MotoGP | GP Gran Bretagna – Sintesi Qualifiche: Zarco fa Pole e giro veloce a Silverstone. Aleix, infortunato, pren… - SkySportMotoGP : ?? JOHANN IN POLE POSITION ???? Aleix sesto tempo dopo la caduta nelle FP4 I RISULTATI ? - fanpage : Zarco piazza il miglior tempo nelle qualifiche del GP Gran Bretagna della #MotoGP e scatterà in pole position nella… - Profilo3Marco : RT @fattoquotidiano: #MOTOGP, LE QUALIFICHE - Pole di Zarco, poi Vinales: ecco la griglia di partenza del Gp di Gran Bretagna. Espargaro ca… -