MotoGP | Enea Bastianini | “Proverò a rimontare domani | ma non so se il podio è alla portata”

Dopo tre eliminazioni consecutive in Q1, Enea Bastianini interrompe la striscia negativa e torna a disputare il Q2 portando a casa un buon ottavo posto al termine delle qualifiche per il Gran Premio di Gran Bretagna 2022, valido come dodicesimo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. "Sono stato veloce, ma non tra i migliori e domani sarà veramente difficile. Ho dei problemi nel T3, se riesco a migliorarmi posso fare bene ma non so se il podio è alla nostra portata. Mi piacerebbe rimontare per giocarmi qualcosa di importante, ho fiducia e piano piano arriveremo", dichiara il romagnolo del Team Gresini.

