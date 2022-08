LIVE Moto3, GP Gran Bretagna 2022 in DIRETTA: inizia la Q2! Foggia, Migno e Rossi all’attacco (Di sabato 6 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI FP3, FP4 E QUALIFICHE DI MOTOGP DALLE 10.55 E DALLE 14.30 CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLE QUALIFICHE DI MOTO2 DALLE 16.10 14.11 Moreira resta leader su Guevara, la graduatoria è destinata ancora a cambiare. Mancano 4 minuti al termine della qualifica! 14.08 Moreira mette tutti in riga in 2.10.951 davanti a Rossi e Nepa. Attendiamo Suzuki e Foggia. 14.06 Kaito Toba ferma il cronometro in 2.11.8, tempo destinato ad essere abbattuto. Attenzione al gioco delle scie, cruciale a Silvestone con i due rettilinei presenti. 14.03 Attendiamo i primi riscontri cronometrici. Tutti in pista per l’assalto alla pole. 14.00 Foggia e Migno puntano con ... Leggi su oasport (Di sabato 6 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LADI FP3, FP4 E QUALIFICHE DI MOTOGP DALLE 10.55 E DALLE 14.30 CLICCA QUI PER LADELLE QUALIFICHE DI MOTO2 DALLE 16.10 14.11 Moreira resta leader su Guevara, la graduatoria è destinata ancora a cambiare. Mancano 4 minuti al termine della qualifica! 14.08 Moreira mette tutti in riga in 2.10.951 davanti ae Nepa. Attendiamo Suzuki e. 14.06 Kaito Toba ferma il cronometro in 2.11.8, tempo destinato ad essere abbattuto. Attenzione al gioco delle scie, cruciale a Silvestone con i due rettilinei presenti. 14.03 Attendiamo i primi riscontri cronometrici. Tutti in pista per l’assalto alla pole. 14.00puntano con ...

zazoomblog : LIVE Moto3 GP Gran Bretagna 2022 in DIRETTA: Rossi passa in Q2 Garcia si salva. Tra poco la lotta per la pole -… - infoitsport : LIVE Moto3, GP Gran Bretagna 2022 in DIRETTA: qualifiche in tempo reale - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #Moto3 #BritishGP #SilverstoneGP Il pilota del Team #Leopard davanti alle #KTM di #DenizOncu e #DanielHolgado - https:… - motograndprixit : #Moto3 #BritishGP #SilverstoneGP Il pilota del Team #Leopard davanti alle #KTM di #DenizOncu e #DanielHolgado - - zazoomblog : LIVE Moto3 GP Gran Bretagna 2022 in DIRETTA: qualifiche in tempo reale - #Moto3 #Bretagna #DIRETTA: #qualifiche -