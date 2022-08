Antonella Clerici fa tris: è arrivata la proposta che tutti aspettavano (Di sabato 6 agosto 2022) Antonella Clerici fa tris: finalmente è arrivata la proposta che tutti aspettavano da tempo. Ecco cosa farebbe il prossimo anno la conduttrice Rai. Da quando Antonella Clerici è tornata in televisione con È sempre mezzogiorno, si è subito ripresa il trono di regina della Tv. Il suo programma è seguito sempre da milioni di persone, L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di sabato 6 agosto 2022)fa: finalmente èlacheda tempo. Ecco cosa farebbe il prossimo anno la conduttrice Rai. Da quandoè tornata in televisione con È sempre mezzogiorno, si è subito ripresa il trono di regina della Tv. Il suo programma è seguito sempre da milioni di persone, L'articolo proviene da Inews24.it.

zazoomblog : Antonella Clerici pronta all’addio: purtroppo non ce l’ha fatta - #Antonella #Clerici #pronta - zazoomblog : Antonella Clerici pronta all’addio: purtroppo non ce l’ha fatta - #Antonella #Clerici #pronta - CIAfra73 : #TheVoiceSenior in replica, quinta puntata. Condotto da Antonella Clerici, torna il talent show in onda nella prima… - GabriellaPremo1 : RT @lazampa: Antonella Clerici e i suoi cani: “Cari Oliver e Simba, miei maestri d’anarchia” @antoclerici @fulviocerutti @lastampa https://… - LaStampa : Antonella Clerici e i suoi cani: “Cari Oliver e Simba, miei maestri d’anarchia” @antoclerici @fulviocerutti @lazampa -