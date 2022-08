(Di venerdì 5 agosto 2022) per i dipendenti delle aziende che chiedono di lavorare all’esterno Il prossimo 31 agosto terminerà il regime disemplificato.cambierà dal? Le nuove regole sono state escluse dal Decreto aiuti bis, ma a quanto pare sarà ripristinato l’accordo individuale. Secondo la necessità, le aziende possono firmare accordi dicon i dipendenti. Dunque, il governo avrebbe deciso di rendere stabile il regime semplificato che è stato applicato durante la pandemia. In breve, le imprese dovranno comunicare solo l’elenco dei dipendenti che hanno firmato un accordo individuale per svolgere attività in parte nei locali dell’azienda, in parte all’esterno. Leggi anche: GOVERNO, APPROVATO IL DECRETO AIUTI BIS. ECCO LE MISURE ...

fattoquotidiano : COMPAGNO BRUNETTA La riforma contro i lavativi, gli insulti ai precari, lo smart working “finto, tutti al lavoro”.… - bioccolo : RT @sissiago: @bioccolo Ma poi peggioramento di cosa? con lo smart working la produttività è migliorata e lo sanno soprattutto per quelle a… - sissiago : @bioccolo Ma poi peggioramento di cosa? con lo smart working la produttività è migliorata e lo sanno soprattutto pe… - Ma_Madonia : RT @rquerze: Smart working, dal primo settembre torna necessario l’accordo individuale. Ma le comunicazioni continueranno essere semplifica… - 361_magazine : Smart working, cosa cambia dal primo settembre -

Jmca, il camper adatto alloUn altro camper, concepito però come mezzo ideale per lo: quello che i francesi di Jmca hanno creato, modificando un Peugeot Boxer per così ...... diventato un cimitero e trasformato ora in una operazione kolossal di edilizia residenziale di superlusso ( già sold out) per investimenti locali, ma sopratutto lombardi di chi con lo...Entrano in vigore le nuove regole per godere dei congedi parentali di cui i genitori possono usufruire per seguire i figli ...Smart working semplificato, accordi individuali, lavoratori fragili e con figli under 14: cosa cambia dal 1° settembre | LeggiOggi ...