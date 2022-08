Nubifragio con frane e smottamenti in Val di Fassa: e c'è chi avversa la transizione ecologica (Di venerdì 5 agosto 2022) I cambiamenti climatici: dalla siccità ai nubifragi in poche ore. Eventi estremi ai quali dovremo sempre più abituarci. Ondate di calore e grande gelo. Circa un centinaio di persone, tra turisti e ... Leggi su globalist (Di venerdì 5 agosto 2022) I cambiamenti climatici: dalla siccità ai nubifragi in poche ore. Eventi estremi ai quali dovremo sempre più abituarci. Ondate di calore e grande gelo. Circa un centinaio di persone, tra turisti e ...

mmpbowen : @Il_Nobile @Giulio_Firenze @Garolfo METEO FOR DUMMIES E se volì far i fighi con gli amici a Nubifragio tachighe 'co… - NotizieTg : Nubifragio Trentino,danni e evacuazioni 8.55 Pesante il bilancio del nubifragio che nella serata di ieri si è abb… - MikroGIOsmos : Sono tornata a casa guidando con un nubifragio, ad una certa ho inchiodato perché non vedevo nulla Non so chi abbia… - giomo2 : RT @globalistIT: - infoitinterno : Nubifragio in val di Fassa: “I cittadini scesi in strada con le pale (VIDEO) per aiutare in piena notte, grande sol… -