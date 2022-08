Lorenzo Pregliasco: "Le litigate non portano voti a Calenda. Anzi, è un leader percepito poco affidabile dagli italiani" (Di venerdì 5 agosto 2022) Per il direttore di YouTrend in questa settiimana a guadagnare è la Meloni mentre Letta "è quello più in difficoltà, si trova tra due fuochi" Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 5 agosto 2022) Per il direttore di YouTrend in questa settiimana a guadagnare è la Meloni mentre Letta "è quello più in difficoltà, si trova tra due fuochi"

EugenioCardi : RT @HuffPostItalia: Lorenzo Pregliasco: 'Le litigate non portano voti a Calenda. Anzi, è un leader percepito poco affidabile dagli italiani… - LalliVincenzo : RT @HuffPostItalia: Lorenzo Pregliasco: 'Le litigate non portano voti a Calenda. Anzi, è un leader percepito poco affidabile dagli italiani… - fede_olivo : RT @HuffPostItalia: Lorenzo Pregliasco: 'Le litigate non portano voti a Calenda. Anzi, è un leader percepito poco affidabile dagli italiani… - HuffPostItalia : Lorenzo Pregliasco: 'Le litigate non portano voti a Calenda. Anzi, è un leader percepito poco affidabile dagli ital… - atsky2022 : @ardigiorgio Due consigli. Leggere Benedetti Sondaggi di Lorenzo Pregliasco. Non guardare i numeri e concentrati su… -