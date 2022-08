Lazio, Luis Alberto non si allena: niente Valladolid per lui (Di venerdì 5 agosto 2022) Luis Alberto non partirà per la Spagna con il resto della squadra. Lo spagnolo non si è allenato: niente Valladolid Luis Alberto non partirà alla volta della Spagna con il resto della squadra e non prenderà parte all’amichevole di domani della Lazio con il Valladolid. Questa la decisione presa da Sarri dopo quanto accaduto in questi giorni. Il centrocampista infatti non si è allenato, fornendo alla società un certificato medico. Il Mago dunque resterà a Formello, come Akpa Akpro e Acerbi, in attesa di una sistemazione. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 5 agosto 2022)non partirà per la Spagna con il resto della squadra. Lo spagnolo non si èto:non partirà alla volta della Spagna con il resto della squadra e non prenderà parte all’amichevole di domani dellacon il. Questa la decisione presa da Sarri dopo quanto accaduto in questi giorni. Il centrocampista infatti non si èto, fornendo alla società un certificato medico. Il Mago dunque resterà a Formello, come Akpa Akpro e Acerbi, in attesa di una sistemazione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Alessio__1900 : Luis Alberto è solo un pretesto per molti per fare polemica e creare divisioni come sempre. C'era chi non vedeva l'… - TuttoHellasVer1 : RT @TuttoHellasVer1: Calciomercato Lazio: Luis Alberto non si presenta agli allenamenti, i biancocelesti guardano sempre a Iliç https://t.c… - SonoLazio : @InsiderLazio @realvalladolid Sospendo ogni giudizio su Luis Alberto. Se non vuole più stare alla Lazio, andasse e… - bagnariol_luca : @manu_fuego99 Ha 30 anni e vuole andare via, con 22 hai i soldi precisi per Ilic. 2 milioni di sconto e fai felici… - dario09261 : È morto Luis Alberto, ne danno il triste annuncio i componenti del Lazio Twitter ed il sindaco di Siviglia. -