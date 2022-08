Inter, per la LuLa & C. prove tecniche di campionato (Di venerdì 5 agosto 2022) Inter, prove tecniche di campionato contro il Villarreal. L'appuntamento è in agenda domani in prima serata (alle 20,45, diretta tv su InterTv e Inter.it) e all'Adriatico di Pescara, teatro della quinta e ultima amichevole ufficiale di Handanovic e compagni, prima dell'esordio stagionale di sabato prossimo a Lecce. Ma, indipendentemente dal ... Leggi su leggo (Di venerdì 5 agosto 2022)dicontro il Villarreal. L'appuntamento è in agenda domani in prima serata (alle 20,45, diretta tv suTv e.it) e all'Adriatico di Pescara, teatro della quinta e ultima amichevole ufficiale di Handanovic e compagni, prima dell'esordio stagionale di sabato prossimo a Lecce. Ma, indipendentemente dal ...

Inter : L'Inter si unisce al cordoglio dell'@acmilan e di tutto il mondo del calcio italiano per la scomparsa di Villiam Vecchi. - DiMarzio : #Calciomercato | #Inter, serviranno nuovi incontri per definire la risoluzione di #Sanchez: la situazione - DiMarzio : . @Inter, vicino l'accordo per la risoluzione del contratto di Alexis #Sanchez - AnissemXem : RT @Pistogolblasta2: #Cucurella al #Chelsea per €50M. I €70M chiesti dall'#Inter per #Skriniar sono anche pochi. - belfiore_ale : @sioFxelA @laganheart @Inter Nike (tranne che per qualche modello) e’ stato un vero flop… idee bizzarre, poco vicin… -