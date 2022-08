FIFA 23 | Atmosfera pre partita svelata con un nuovo video

(Di venerdì 5 agosto 2022) EA Esports, con untrailer, ha svelato l’del preche ritroveremo nel simulatore calcistico23. Vivete le emozioni del giorno dellacon nuove caratteristiche che portano l’e la qualità della trasmissione a nuovi livelli in23. REPLAY AR HYPERMOTION2: Le funzioni di replay e overlay in realtà aumentata, grazie a HyperMotion2, offrono maggiori informazioni durante i replay dei tiri e dei calci di punizione, fornendo unlivello di dettagli, tra cui i gol previsti, la potenza di tiro, la distanza dalla porta e altro ancora. PRE-MATCH BUILD-UP: Scene ad alta energia all’interno e all’esterno dello stadio si combinano con unaudio per creare l’energia e l’attesa prima ...

Tecnologia HyperMotion 2 : quest'ultima viene citata ed è quindi integrata solo per la versione di nuova generazione di23 . Matchday experience : niente migliorie legate all'"...... FIFA 23 su PS4 e Xbox One: cosa cambia rispetto a PS5 e Xbox Series X FIFA 23, ecco la presentazione ufficiale con tutti i dettagli e le anticipazioni del videogioco più atteso dagli sportivi.