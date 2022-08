Vuoi salire sul Monte Bianco? Prima paghi una cauzione di 15mila euro per il funerale (Di giovedì 4 agosto 2022) Viste le altissime temperature che si stanno registrando da settimane in tutta europa, le guide alpine stanno proseguendo nei loro appelli affinché gli appassionati di montagna evitino di affrontare in questo periodo grandi scalate lungo quei massicci in cui è altissima la probabilità di distacchi di ampie porzioni di ghiaccio. Purtroppo, per esempio, il caso della Marmolada è ancora vivo negli occhi di tutti. E proprio seguendo questa linea di principio, il sindaco di Saint-Gervais – cittadina che si trova sul versante francese del Monte Bianco, nell’Alta Savoia – ha deciso di emanare un’ordinanza che impone il pagamento di una cauzione da 15mila euro a tutti coloro i quali, non ascoltando i suggerimenti degli esperti, vogliono tentare la scalata. Monte ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 4 agosto 2022) Viste le altissime temperature che si stanno registrando da settimane in tuttapa, le guide alpine stanno proseguendo nei loro appelli affinché gli appassionati di montagna evitino di affrontare in questo periodo grandi scalate lungo quei massicci in cui è altissima la probabilità di distacchi di ampie porzioni di ghiaccio. Purtroppo, per esempio, il caso della Marmolada è ancora vivo negli occhi di tutti. E proprio seguendo questa linea di principio, il sindaco di Saint-Gervais – cittadina che si trova sul versante francese del, nell’Alta Savoia – ha deciso di emanare un’ordinanza che impone il pagamento di unadaa tutti coloro i quali, non ascoltando i suggerimenti degli esperti, vogliono tentare la scalata....

