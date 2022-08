Sabato Napoli-Espanyol, il club abbassa i prezzi: diretta a 2,99€ (Di giovedì 4 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSabato 6 agosto il Napoli giocherà a Castel di Sangro contro l’Espanyol. Il match si disputerà allo Stadio Patini alle ore 19. In occasione dell’ultima amichevole internazionale in Abruzzo, la gara sarà visibile sul canale Facebook del Napoli e su Sky Sport in modalità pay per view al prezzo di 2,99 euro (le precedenti amichevoli erano state offerte al costo di 9,99 euro). I conduttori saranno Claudia Napolitano e Luca Turco con l’inserimento frequente dei Fius Gamer Antonio, Andrea e Mirko Fusco. Oltre alla partita, raccontata da Carlo Alvino, ci sarà l’intervista a Luciano Spalletti nel post gara, calciatori e tifosi. Per i tifosi sarà possibile votare i calciatori del match (sia nel primo che nel secondo tempo) e interagire nel corso della ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 4 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto6 agosto ilgiocherà a Castel di Sangro contro l’. Il match si disputerà allo Stadio Patini alle ore 19. In occasione dell’ultima amichevole internazionale in Abruzzo, la gara sarà visibile sul canale Facebook dele su Sky Sport in modalità pay per view al prezzo di 2,99 euro (le precedenti amichevoli erano state offerte al costo di 9,99 euro). I conduttori saranno Claudiatano e Luca Turco con l’inserimento frequente dei Fius Gamer Antonio, Andrea e Mirko Fusco. Oltre alla partita, raccontata da Carlo Alvino, ci sarà l’intervista a Luciano Spalletti nel post gara, calciatori e tifosi. Per i tifosi sarà possibile votare i calciatori del match (sia nel primo che nel secondo tempo) e interagire nel corso della ...

