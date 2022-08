Roma, aggredisce il titolare e mette fuoco al negozio: “Voglio 5.000 euro per due mesi” (Di giovedì 4 agosto 2022) Voleva essere pagato ben 5.000 euro, per due mesi in un esercizio commerciale in zona Celio. Il titolare però, che non si è rifiutato di pagarlo, gli ha offerto la cifra prevista, 400 euro. Una decisione che ha mandato su tutte le furie il ragazzo, 39anni egiziano, che dalle minacce è passato ai fatti. Le diverse aggressioni Voleva quei soldi. Li pretendeva. E ha pensato bene di distruggere il negozio in cui ha lavorato per due mesi. Sono prima iniziate le minacce, poi le persecuzioni e poi il danneggiamento finito con l’incendio al locale commerciale. Le parole del titolare Agli agenti ha raccontato di aver anche provato a trovare una mediazione offrendogli 1.500 euro. Ma niente. L’uomo voleva quei 5.000 euro e avrebbe fatto di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 4 agosto 2022) Voleva essere pagato ben 5.000, per duein un esercizio commerciale in zona Celio. Ilperò, che non si è rifiutato di pagarlo, gli ha offerto la cifra prevista, 400. Una decisione che ha mandato su tutte le furie il ragazzo, 39anni egiziano, che dalle minacce è passato ai fatti. Le diverse aggressioni Voleva quei soldi. Li pretendeva. E ha pensato bene di distruggere ilin cui ha lavorato per due. Sono prima iniziate le minacce, poi le persecuzioni e poi il danneggiamento finito con l’incendio al locale commerciale. Le parole delAgli agenti ha raccontato di aver anche provato a trovare una mediazione offrendogli 1.500. Ma niente. L’uomo voleva quei 5.000e avrebbe fatto di ...

CorriereCitta : Roma, aggredisce il titolare e mette fuoco al negozio: “Voglio 5.000 euro per due mesi” - CorriereCitta : Roma: prima importuna due turiste, poi aggredisce gli agenti a suon di calci e pugni - radioromait : Roma, 35enne terrorizza passeggeri sul bus e aggredisce poliziotti: denunciato - MarNelant : @EnricoLetta Al governo non c'ero mica io, se accadono certi fatti la colpa è vostra - resistenzasvran : Rompe placche antitaccheggio e ruba vestiti per 750 euro, poi aggredisce vigilante - Roma Today -