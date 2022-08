(Di giovedì 4 agosto 2022) Nel secondo trimestre dell'annoha registrato un risultato prima degli oneri finanziari (Ebit) positivo per 393 milioni, il primo dato 'in nero' dall'inizio pandemia, prevedendo un "...

Agenzia ANSA

Dopo i dati della semestrale il titolosale in Borsa a Francoforte del 5% a 6,4 euro. Il risultato del secondo trimestre è stato sostenuto dalla forte domanda di voli che si sta registrando ...Pil Italia, la Commissione Ueal rialzo la stima 2022, taglia quella del 2023.... l'...cancella 2000 voli Il Cav invita Draghi ad andare avanti puntando su un programma che dopo le ... Lufthansa: rivede dati positivi, ma soprattutto per le merci Nel secondo trimestre dell'anno Lufthansa ha registrato un risultato prima degli oneri finanziari (Ebit) positivo per 393 milioni, il primo dato 'in nero' dall'inizio pandemia, prevedendo un "signific ...