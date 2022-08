Giovanni Ciacci esce allo scoperto: confessione inaspettata sulla sua malattia (Di giovedì 4 agosto 2022) La confessione shock di Giovanni Ciacci lascia sgomento il pubblico televisivo. Lo stilista dichiara di essere sieropositivo, ma non si dà per vinto e rilancia. A proposito della sua malattia Giovanni Ciacci ne parla a Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini. Il noto personaggio di Rai e Mediaset, connotato da un bizzarro pizzetto blu, non ha mai fatto mistero del suo orientamento sessuale, e parimenti adesso confessa pure di essere sieropositivo. Con grande senso della realtà e senza farsi prendere dall’ansia, Ciacci racconta serenamente quello che sta vivendo. L’uomo non chiede pietismo o sentimentalismo, ma va dritto al punto. La confessione sulla malattia di Giovanni ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 4 agosto 2022) Lashock dilascia sgomento il pubblico televisivo. Lo stilista dichiara di essere sieropositivo, ma non si dà per vinto e rilancia. A proposito della suane parla a Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini. Il noto personaggio di Rai e Mediaset, connotato da un bizzarro pizzetto blu, non ha mai fatto mistero del suo orientamento sessuale, e parimenti adesso confessa pure di essere sieropositivo. Con grande senso della realtà e senza farsi prendere dall’ansia,racconta serenamente quello che sta vivendo. L’uomo non chiede pietismo o sentimentalismo, ma va dritto al punto. Ladi...

