Costruire migliori strategie data driven grazie alla Migrazione GA4 di Fattoretto Agency

(Adnkronos) – Milano, 3 agosto 2022. È ormai decisa la conclusione dell'esperienza Universal Analytics: il conto alla rovescia prevede l'improrogabile abbandono del software nel luglio del prossimo anno. Diventa così essenziale, soprattutto per chi fa business online, l'adozione, in tempi rapidi, di Google Analytics 4. Ma come condurre al meglio la Migrazione GA4? La soluzione è l'unità Analytics di Fattoretto Agency, l'agenzia guidata da Massimo Fattoretto con specializzazione in SEO per e-commerce. Il nuovo software coincide con l'adozione di un inedito paradigma operativo, che impone concetti basilari completamente diversi rispetto alla precedente piattaforma. Per valorizzare le strategie data driven della propria ...

