Alba Parietti ricorda l’ex compagno scomparso quasi due anni fa (Di mercoledì 3 agosto 2022) A ottobre del 2020 l’addio di Alba Parietti all’ex compagno, Giuseppe Lanza di Scalea, oggi un altro post dedicato a lui che resta indimenticabile nella sua vita. Il giorno della sua morte per la Parietti è stato devastante, sette anni di convivenza, una storia d’amore impossibile da cancellare nonostante fosse finita. Un legame tra Alba Parietti e Giuseppe Lanza di Scalea che era stato e contunuava ad essere forte, lo scrisse anche nel post di addio, una lettera che ha poi cancellato dai social. Oggi Alba Parietti ribadisce quanto lui sia stato importante per lei e per suo figlio. Ammette che non c’è giorno che non parli di lui, non c’è giorno che non sia presente nella sua vita, una presenza preziosa. Questo volta ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 3 agosto 2022) A ottobre del 2020 l’addio dial, Giuseppe Lanza di Scalea, oggi un altro post dedicato a lui che resta indimenticabile nella sua vita. Il giorno della sua morte per laè stato devastante, settedi convivenza, una storia d’amore impossibile da cancellare nonostante fosse finita. Un legame trae Giuseppe Lanza di Scalea che era stato e contunuava ad essere forte, lo scrisse anche nel post di addio, una lettera che ha poi cancellato dai social. Oggiribadisce quanto lui sia stato importante per lei e per suo figlio. Ammette che non c’è giorno che non parli di lui, non c’è giorno che non sia presente nella sua vita, una presenza preziosa. Questo volta ...

