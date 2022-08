Il nuovo stile di Brad Pitt è una gioia per gli occhi (e non solo) (Di martedì 2 agosto 2022) Un nuovo capitolo modaiolo per l'attore, che vuole esprimere la sua voglia di giocare e divertirsi nell'«ultima tappa» della sua carriera. Dietro i suoi look c'è il designer Haans Nicholas Mott, un background in architettura e abiti fatti a mano. Scopriamo questo duo che tanto ci sta incantando Leggi su vanityfair (Di martedì 2 agosto 2022) Uncapitolo modaiolo per l'attore, che vuole esprimere la sua voglia di giocare e divertirsi nell'«ultima tappa» della sua carriera. Dietro i suoi look c'è il designer Haans Nicholas Mott, un background in architettura e abiti fatti a mano. Scopriamo questo duo che tanto ci sta incantando

assuntaigor18 : RT @giovannadinapo8: Qualcuno lo sta mettendo in atto,nuovo stile di vita,bravi ???????????? - TibetNews11 : Wang Junzheng: eredita e porta avanti lo spirito delle 'due strade' e lo spirito del vecchio Tibet usa la gloriosa… - droryburstin : @evamarghe Niente di nuovo. É in linea con il suo stile. - alisa_guida26 : RT @giovannadinapo8: Qualcuno lo sta mettendo in atto,nuovo stile di vita,bravi ???????????? - GizChinait : #Dreame T30 Neo è l'aspirapolvere ciclonico tutto stile e potenza: nuovo minimo #AMAZON! #Offerte… -