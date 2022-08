"Fate votare i 2 milioni del popolo referendario" (Di martedì 2 agosto 2022) AGI - "Faccia tutto quello che può per consentire alle cittadine e ai cittadini italiani di partecipare a queste elezioni democraticamente: usi la sua forza parlamentare per fare approvare un decreto/regolamento/qual è l'obiettivo minimo?) che consenta da subito l'utilizzo della firma digitale per la sottoscrizione di nuove liste da presentare alle elezioni". E' un passaggio della lettera scritta a Giorgia Meloni da Virginia Fiume, copresidente di EUmans, il movimento di cittadini paneuropeo fondato da Marco Cappato, in sciopero della fame da sei giorni. Il tema della missiva, il cui contenuto viene anticipato all'AGI, è quello delle 60mila firme digitali che la 'Lista Referendum e Democrazia' deve raccogliere perché non era già presente in Parlamento. La lettera comincia così: "Onorevole Giorgia Meloni, le scrivo con il rispetto che si riserva ai Parlamentari della Repubblica, ... Leggi su agi (Di martedì 2 agosto 2022) AGI - "Faccia tutto quello che può per consentire alle cittadine e ai cittadini italiani di partecipare a queste elezioni democraticamente: usi la sua forza parlamentare per fare approvare un decreto/regolamento/qual è l'obiettivo minimo?) che consenta da subito l'utilizzo della firma digitale per la sottoscrizione di nuove liste da presentare alle elezioni". E' un passaggio della lettera scritta a Giorgia Meloni da Virginia Fiume, copresidente di EUmans, il movimento di cittadini paneuropeo fondato da Marco Cappato, in sciopero della fame da sei giorni. Il tema della missiva, il cui contenuto viene anticipato all'AGI, è quello delle 60mila firme digitali che la 'Lista Referendum e Democrazia' deve raccogliere perché non era già presente in Parlamento. La lettera comincia così: "Onorevole Giorgia Meloni, le scrivo con il rispetto che si riserva ai Parlamentari della Repubblica, ...

