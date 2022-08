Rescissione e colpo di scena: Inter, l’addio è ad un passo (Di lunedì 1 agosto 2022) Il campionato comincerà tra meno di due settimane, ma nell’Inter bisogna registrare l’addio di un giocatore tramite una Rescissione. L’Inter, come tutte le altre squadre, si sta preparando per la prima giornata di campionato, la quale è sempre più vicina visto che la Serie A ricomincerà di nuovo appena tra 12 giorni. I nerazzurri debutteranno Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 1 agosto 2022) Il campionato comincerà tra meno di due settimane, ma nell’bisogna registraredi un giocatore tramite una. L’, come tutte le altre squadre, si sta preparando per la prima giornata di campionato, la quale è sempre più vicina visto che la Serie A ricomincerà di nuovo appena tra 12 giorni. I nerazzurri debutteranno Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

zlatanradu : RT @AleTanzini: Come colpo di #Calciomercato, la rescissione di #Ramsey fa concorrenza all'acquisto di #Ronaldo ?? #Juventus #JuveOnTheRoad - GPeppe34N : RT @AleTanzini: Come colpo di #Calciomercato, la rescissione di #Ramsey fa concorrenza all'acquisto di #Ronaldo ?? #Juventus #JuveOnTheRoad - zadigo1 : RT @AleTanzini: Come colpo di #Calciomercato, la rescissione di #Ramsey fa concorrenza all'acquisto di #Ronaldo ?? #Juventus #JuveOnTheRoad - ZonaBianconeri : RT @AleTanzini: Come colpo di #Calciomercato, la rescissione di #Ramsey fa concorrenza all'acquisto di #Ronaldo ?? #Juventus #JuveOnTheRoad - AleTanzini : Come colpo di #Calciomercato, la rescissione di #Ramsey fa concorrenza all'acquisto di #Ronaldo ?? #Juventus #JuveOnTheRoad -