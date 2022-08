Rai, Bortone e Matano anticipano al 5 settembre. Ossini no-stop con Unomattina (Di lunedì 1 agosto 2022) Alberto Matano - La Vita in Diretta Con le elezioni anticipate del 25 settembre, l’autunno in tv arriva prima del previsto. La regolare programmazione è giocoforza condizionata dall’imminente voto e anche Rai 1 ha deciso di anticipare il ritorno di diverse trasmissioni, che andranno così a riaccendere in anticipo il daytime della nuova stagione 2022/2023. Per Serena Bortone e Alberto Matano sono infatti giorni di vacanze agli sgoccioli. I due, saldamente confermati nel pomeriggio di Rai 1, sono stati richiamati dall’azienda a ripartire una settimana prima della data d’esordio inizialmente stabilita. Oggi è un altro Giorno e La Vita in Diretta, al solito orario rispettivamente delle 14 e delle 17 circa, faranno dunque ritorno lunedì 5 settembre (anziché il 12). L’altro principale contenitore ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 1 agosto 2022) Alberto- La Vita in Diretta Con le elezioni anticipate del 25, l’autunno in tv arriva prima del previsto. La regolare programmazione è giocoforza condizionata dall’imminente voto e anche Rai 1 ha deciso di anticipare il ritorno di diverse trasmissioni, che andranno così a riaccendere in anticipo il daytime della nuova stagione 2022/2023. Per Serenae Albertosono infatti giorni di vacanze agli sgoccioli. I due, saldamente confermati nel pomeriggio di Rai 1, sono stati richiamati dall’azienda a ripartire una settimana prima della data d’esordio inizialmente stabilita. Oggi è un altro Giorno e La Vita in Diretta, al solito orario rispettivamente delle 14 e delle 17 circa, faranno dunque ritorno lunedì 5(anziché il 12). L’altro principale contenitore ...

