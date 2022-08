Multiversity | accordo per l’acquisizione dell’Universita? Telematica San Raffaele di Roma

(Di lunedì 1 agosto 2022) Il Gruppo, pioniere e leader in Italia nel mercato dell’e-learning e della formazione digitale con gli Atenei Pegaso e Mercatorum, ha firmato con il Gruppo Sanl’perSan. L’Universita?San, che conta oggi piu? di 8,000 studenti, vanta una solida reputazione nell’eccellenza della didattica, posizionandosi al quinto posto assoluto fra i 98 Atenei italiani statali e non-statali, secondo il ranking elaborato dall’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (“ANVUR”) sulla qualita? della ricerca. L’rappresenta un ulteriore passo in avanti ...

