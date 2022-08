Marsiglia: Sanchez vicino alla chiusura, verso la rescissione con l’Inter (Di lunedì 1 agosto 2022) Alexis Sanchez vicino al Marsiglia. La trattativa va avanti da diverse settimane, la trattativa avrebbe preso una svolta diversa nelle nelle ultime ore. Il calciatore avrebbe finalmente raggiunto un accordo sulla base di 4,5 milioni di euro a titolo di buonuscita. Per Sanchez si aprono le porte dell’OM, club che parteciperà alla prossima Champions League. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 1 agosto 2022) Alexisal. La trattativa va avanti da diverse settimane, la trattativa avrebbe preso una svolta diversa nelle nelle ultime ore. Il calciatore avrebbe finalmente raggiunto un accordo sulla base di 4,5 milioni di euro a titolo di buonuscita. Persi aprono le porte dell’OM, club che parteciperàprossima Champions League. SportFace.

