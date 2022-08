M5S: Conte, 'regola 2 mandati da salvaguardare, rotazione salutare' (Di lunedì 1 agosto 2022) Roma, 1 ago. (Adnkronos) - La regola dei due mandati "è un principio fondativo del M5S e va salvaguardato. La rotazione è salutare" perché evita "storture. Ma le competenze maturate non andranno in fumo, la recupereremo in qualche modo". Lo ha detto il leader del M5S Giuseppe Conte, ai microfoni di 'Effetto estate' su Radio24. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 1 agosto 2022) Roma, 1 ago. (Adnkronos) - Ladei due"è un principio fondativo del M5S e va salvaguardato. La" perché evita "storture. Ma le competenze maturate non andranno in fumo, la recupereremo in qualche modo". Lo ha detto il leader del M5S Giuseppe, ai microfoni di 'Effetto estate' su Radio24.

