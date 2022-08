Il granchio blu sulla costa laziale,"colpa alte temperature" (Di lunedì 1 agosto 2022) Il granchio reale blu "man mano si sta palesando sulle nostre coste, colonizzandole, dopo aver risalito i mari caldi. È una specie molto impattante per tutte le altre: ha un fattore dominante anche ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 1 agosto 2022) Ilreale blu "man mano si sta palesando sulle nostre coste, colonizzandole, dopo aver risalito i mari caldi. È una specie molto impattante per tutte le altre: ha un fattore dominante anche ...

fattoquotidiano : Ladispoli, ritrovato un granchio blu in spiaggia largo più di 20 cm. La preoccupazione degli esperti: “Si ciba di o… - direpuntoit : Dopo aver invaso l'Adriatico, è il turno del litorale romano. Si susseguono a #Ladispoli gli avvistamenti di… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Ladispoli, ritrovato un granchio blu in spiaggia largo più di 20 cm. La preoccupazione degli esperti: “Si ciba di ogni… - Dome689 : RT @fattoquotidiano: Ladispoli, ritrovato un granchio blu in spiaggia largo più di 20 cm. La preoccupazione degli esperti: “Si ciba di ogni… - fcister69 : RT @fattoquotidiano: Ladispoli, ritrovato un granchio blu in spiaggia largo più di 20 cm. La preoccupazione degli esperti: “Si ciba di ogni… -