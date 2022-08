Covid: in Fvg 324 nuovi casi, 3 decessi (Di lunedì 1 agosto 2022) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 989 tamponi molecolari sono stati rilevati 78 nuovi contagi. Sono inoltre 1.100 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 246 casi. Le persone ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 1 agosto 2022) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 989 tamponi molecolari sono stati rilevati 78contagi. Sono inoltre 1.100 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 246. Le persone ...

